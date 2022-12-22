Уголовное дело возбудили в ХМАО из-за серьезного загрязнения почвы

В ХМАО по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о загрязнении почвы. Нарушения выявлены в деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса «Самотлорнефтегаз», сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Установлено, что на территории Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе выявлено загрязнение земель, которое образовано в результате многочисленных порывов трубопровода. Вследствие загрязнения почвам, как объектам охраны окружающей среды, причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей», - подчеркнули в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по статье о порче земли. Его расследование находится на контроле прокуратуры.