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Югорчанам пообещали опубликовать их лучшие новогодние истории

В ХМАО объявили конкурс на лучшие новогодние истории

Югорчанам пообещали опубликовать их лучшие новогодние истории
Иллюстрация: телеграм-канал "Югра официально"

В ХМАО объявили конкурс на лучшие новогодние истории. Самые добрые и забавные зарисовки будут опубликованы, сообщает официальный телеграм-канал правительства региона.

«Новый год — это время чудес, исполнения желаний, добрых дел и удивительных историй. Мы объявляем конкурс на самые забавные случаи, случившиеся под Новый год», - говорится в сообщении.

Условия следующие:

  • Прислать свою историю на почту ugra.officially@bk.ru или поделиться в комментариях;
  • Помнить, что рассказ не должен быть большим, 5-6 предложений — в самый раз;
  • Можно указать при желании свое имя и муниципалитет.

10 самых интересных рассказов будут выбраны 26 декабря, а затем опубликованы.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 160, комментариев: 0
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