600 тысяч рублей переплатили жители Югорска за отопление

Жители Югорска добились перерасчета платы за отопление. Жильцы многоквартирного дома обратились в прокуратуру с коллективным обращением. В ходе проверки выяснилось, что у тепловычислителя, установленного управляющей компанией «Партнер», неверные настройки. Это и привело к увеличению размера платы для жильцов дома за отопление.

«При этом действующим законодательством предусмотрено, что ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме, а также за предоставление коммунальных услуг несет управляющая организация», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В адрес директора УК было внесено представление. После этого коммунальщики произвели перерасчет на общую сумму более 600 тыс рублей.