Уголовное дело возбудили в Нягани из-за ввода в эксплуатацию дома с дефектами

В Нягани возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Причиной стал ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с многочисленными дефектами, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, 30-квартирный жилой дом №20 по ул. Киевская запустили в эксплуатацию в сентябре 2020 года на основании заключения о соответствии проектной документации.

«После заселения дома выявлены множественные недостатки в виде сквозных трещин внутренних и наружных стен, дефектов вентиляционной системы и электрической сети, при наличии которых дом не отвечает требованиям жилищного законодательства, а также строительным нормам и правилам», - отметили в пресс-службе ведомства.