Два человека пострадали в тройном ДТП под Нижневартовском

Два человека получили травмы при столкновении трех автомобилей под Нижневартовском. ДТП произошло днем накануне, 20 декабря, 2 км автодороги «Нижневартовск – Излучинск».

По данным Госавтоинспекции ХМАО, 54-летний водитель Isuzu не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota, который остановился для поворота налево. После касания японскую легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в Renault, а автомобиль Isuzu съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП пострадали водители Toyota и Renault», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки на югорских трассах произошло 4 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.