Двое детей попали в больницу после катания на санках в Сургутском районе

С начала зимы двое детей получили травмы во время катания на санках в Сургутском районе. В обоих случаях у них зафиксировали переломы, рассказала заместитель начальника отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Инна Черепанова.

«Два ребенка получили травму. В обоих случаях у детей переломы, а в одном — еще и закрытая черепно-мозговая травма» , - сообщила «Вестнику» Инна Черепанова.

Она подчеркнула, что родители обязательно должны следить за безопасностью детей, и не важно, катается ли ребенок с горки или родители везут его за собой.

Всего с начала года в Сургутском районе травмировались 2 952 ребенка, из них 2 935 травм - бытовые. В трех случаях дети получили тяжкий вред здоровью. В целом в ХМАО в этом году травмировались на 2000 детей больше, чем годом ранее - 24 619 человек.