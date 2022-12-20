В УФСИН отчитались о результатах поимки осужденных, скрывающихся от наказания

Сотрудники УФСИН за год поймали 119 осужденных, которые находились в розыске. За время проведения розыскных мероприятий проверено более 870 адресов мест возможного проживания нарушителей.

«При розыске основной проблемой является отдалённость городов и поселков Югры от места дислокации УФСИН, расстояние до которых составляет в среднем от 65 до 900 километров», – говорят представители службы исполнения наказаний.

Кроме того, сотрудникам югорских тюрем приходится взаимодействовать с коллегами из других стран для поимки скрывающихся осужденных. Так, в июне 2022 года при пересечении государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Грузия был установлен, задержан и помещен в ИВС гражданин, находящийся в международном розыске, скрывавшийся от уголовного преследования с 2017 года за преступление имущественного характера.

Следует отметить, что одной из особенностей региона является то, что большая часть разыскиваемых лиц не проживает на территории округа на постоянной основе и не является уроженцами Югры.

«Как правило, это граждане, приехавшие на временные заработки, но после осуждения, покинувшие регион», – отмечают в отделении розыска УФСИН.