Югорчанка проведет 6 лет в колонии за мошенничество с квартирой

Жительница Нефтеюганска проведет 6 лет в колонии за мошенничество с квартирой. Такой приговор вынес суд города, сообщает пресс-служба ОМВД по Нефтеюганску.

По данным следствия, в 2018 году ранее неоднократно судимая 47-летняя горожанка придумала схему обмана с продажей своей квартиры. На одном из сайтов она опубликовала объявление о продаже жилья на 1,2 млн рублей.

Первая покупательница передала аферистке задаток в размере 250 тыс. и 400 тыс. рублей. Во втором случае мошенница получила в качестве предоплаты 700 тыс. рублей. А когда со злоумышленницей связались в третий раз, суммой задатка стали 50 тысяч рублей.

«Во всех случаях злоумышленница переставала выходить на связь после получения денежных средств», - отметили в пресс-службе ведомства.

Суд признал югорчанку виновной в совершении преступлений по статье о мошенничестве. Помимо реального срока ей назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.