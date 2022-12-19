16+
Логотип Сиапресс
USD  66,3474   EUR  70,6196  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Когда вы купили свою первую недвижимость?

До 20 лет 1.4%

До 30 лет 31.3%

До 40 лет 27.2%

До 50 лет 6.1%

После 50 лет 5.4%

Я никогда не покупал(а) недвижимость 28.6%

Всего голосов: 147

Комментировать
0
Больше опросов

Югорчанке дали 6 лет колонии за мошенничество с квартирой

Югорчанка проведет 6 лет в колонии за мошенничество с квартирой

Югорчанке дали 6 лет колонии за мошенничество с квартирой
Фото: pixabay

Жительница Нефтеюганска проведет 6 лет в колонии за мошенничество с квартирой. Такой приговор вынес суд города, сообщает пресс-служба ОМВД по Нефтеюганску.

По данным следствия, в 2018 году ранее неоднократно судимая 47-летняя горожанка придумала схему обмана с продажей своей квартиры. На одном из сайтов она опубликовала объявление о продаже жилья на 1,2 млн рублей.

Первая покупательница передала аферистке задаток в размере 250 тыс. и 400 тыс. рублей. Во втором случае мошенница получила в качестве предоплаты 700 тыс. рублей. А когда со злоумышленницей связались в третий раз, суммой задатка стали 50 тысяч рублей.

«Во всех случаях злоумышленница переставала выходить на связь после получения денежных средств», - отметили в пресс-службе ведомства.

Суд признал югорчанку виновной в совершении преступлений по статье о мошенничестве. Помимо реального срока ей назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 16:56, просмотров: 320, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Юный хоккеист серьезно травмировался во время матча и попал в Сургутский травмцентр // ВИДЕО 773
  2. Сургутяне заболевают гриппом А, Б и метапневмовирусом 669
  3. Столкновение двух большегрузов в Югре привело к смерти 47-летней женщины 441
  4. Двух вартовчан, устроивших поножовщину в школе, выписали из больницы 409
  5. В Югре ожидается сильная метель 364
  6. ​Встречайте праздничные акции в честь Нового года! 361
  7. В Белом Яре произошел порыв теплосетей - дома и детсад остались без тепла 351
  8. Академик РАН Валерий Макаров спрогнозировал снижение численности населения РФ к 2100 году 350
  9. Оформите кредит и верните проценты бонусными рублями! 341
  10. Как Smart TV может шпионить за нами // КОНСУЛЬТАЦИЯ 336
  1. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2672
  2. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 2465
  3. ​Двое молодых мужчин погибли в ДТП на югорской трассе 1825
  4. Освоение земель 1755
  5. Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетов 1729
  6. ​Главными бенефициарами большинства градостроительных решения у нас становятся девелоперы. А должны быть сургутяне 1727
  7. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 1694
  8. Мошенники освоили нейросети: как не попасться на новые уловки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1566
  9. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1563
  10. ​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск 1539
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5692
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5088
  3. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5075
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4887
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4864
  6. ​Не прелесть ли? 4487
  7. OBI уйдет из Сургута, но позже 4475
  8. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3889
  9. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3329
  10. ​Дисней уйдет из России окончательно 3265

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика