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Свыше 400 детей приняли участие в югорской новогодней елке

Более 400 детей приехали на новогоднюю елку в Ханты-Мансийске

Свыше 400 детей приняли участие в югорской новогодней елке
Фто: скрин видео / телеграм-канал "Югра официально"

В Ханты-Мансийске прошла югорская новогодняя елка. На праздничное мероприятие съехались более 400 детей со всей Югры, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Это ребята отличившиеся в учебе, спорте и творчестве, дети социальных категорий – с ограниченными возможностями здоровья, из неполных и многодетных семей, а также юные жители ДНР и ЛНР», - говорится в сообщении.

Новогодняя елка традиционно состоялась в концертно-театральном центре «Югра-Классик». Для детей организовали несколько мастер-классов, которые провели югорские мастера.

«Они вместе с детьми украшали новогодние пряники, создавали икебаны и открытки. Также мы подготовили интерактивную программу у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми персонажами», – рассказала директор центра Екатерина Пынзарь.

В этом году ребята помимо традиционного сладкого набора получили в подарок интерактивную музыкальную книгу. Сказку написала детский писатель из Ханты-Мансийска Наталья Пивоварчик, а иллюстрации нарисовала югорская художница Алена Черкашина.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 276, комментариев: 0
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