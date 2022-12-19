Пожарные ликвидировали 51 пожар и спасли имущество югорчан на сумму свыше 1 млрд рублей

За прошедшую неделю в Югре ликвидировали 51 пожар на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла стать рекордной за текущий год – более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

«Объектами возгораний в 51 случае стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 14 транспортных средства. За прошедшую неделю пожарными были спасен 1 человек, к сожалению погиб 1», – отметили в ведомстве.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. В зимний период, причинами возгораний чаще всего становятся неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов, а также неисправность бытовой техники.