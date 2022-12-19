В минувшие выходные в ДТП в Югре погибла женщина

В субботу, 17 декабря, на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, вынос полуприцепа «МАЗа» на полосу встречного движения привел к столкновению с легковушкой.

«Около 14:05 на 731 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 33-летний водитель «МАЗ», по предварительным данным, не учёл скорость, дистанцию до впереди движущегося автопоезда «КАМАЗ», допустил с ним столкновение, и вынос своего полуприцепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа», под управлением 24-летней девушки», – сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

В результате ДТП водитель «Киа» и два его пассажира получили травмы, а 47-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировали 10 автоаварий, в которых один человек погиб и 19 – получили травмы, в том числе три ребенка.