Музейно-этнографический парк в Мегионе пополнился новыми экспозициями

В Мегионе торжественно открыли резиденцию хантыйского Деда Мороза на территории музейно-этнографического и экологического парка «Югра». Также там появились новые постройки оленеводов – чум и лабазы. Возведенные к празднику конструкции теперь дополняют постоянно действующую экспозицию парка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Олег Дейнека.

«Думаю, желание побывать в гостях в резиденции Морозного Деда привлечет немало туристов. Ведь чем больше мы путешествуем по городам Югры, тем больше узнаем, насколько она богатая, загадочная, уникальная, неповторимая. В нашем округе немало интересных мест, которые можно посетить, и немало замечательных мероприятий, в которых жители могут с удовольствием поучаствовать», – написал мэр Мегиона у себя в соцсетях.