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Больше всего югорчан хотели бы встретить любовь и чаще уделять время своим хобби в новом году

Жители ХМАО поделились своими планами на следующий год

Больше всего югорчан хотели бы встретить любовь и чаще уделять время своим хобби в новом году
Фото: unsplash.com

Чаще всего югорчане в новом году хотели бы изменить ситуацию на личном фонте и тратить больше времени на свои хобби. Так ответили во время проведения опроса портала SuperJob 29% и 26% респондентов. По 25% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким.

Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 23% респондентов, сделать ремонт — 21%, больше отдыхать — 19%. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире мечтают 17%, отказаться от вредных привычек — 15%, заняться изучением иностранного языка и правильно питаться — по 14%. Каждый одиннадцатый (9%) хотел бы изменить круг друзей. И лишь 6% не дают никаких зароков, они готовы оставить все как есть.

«Чем моложе респонденты, тем чаще они хотят изменить свою личную жизнь, заняться хобби, образованием, спортом и иностранными языками, а также поменять отношение к окружающей действительности, кругу друзей и систему питания. Тех же, кто мечтает с 1 января уделять больше внимания своим близким, заняться ремонтом, отказаться от вредных привычек и чаще отдыхать, больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет», – рассказали специалисты портала SuperJob.


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18 декабря в 11:44, просмотров: 968, комментариев: 0
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