Югорские студенты испытывают наибольший уровень стресса

Наибольший уровень стресса испытывают студенты из северных регионов. К такому выводу пришли биофизики Сибирского федерального университета из Красноярска, которые изучили уровни стресса среди студентов и старшеклассников.

Ученые взяли у участников исследования образцы слюны для изучения уровня ферментов как показателей стресса и изучили их с помощью специальной экспресс-системы, разработанной на базе института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ.

«Пик стресса студенты переживают во время сессий, это общая закономерность для всех регионов. Но вот показатели ситуационной и личностной тревожности выше у студентов из северных регионов - Ханты-Мансийского автономного округа», - сообщила ТАСС профессор кафедры биофизики СФУ и ведущий научный сотрудник НИИ проблем Севера Оксана Коленчукова.

Также выяснилось, что школьники выпускных классов переживают стресс преимущественно из-за высоких умственных нагрузок, особенно это касается девочек. «Стрессу от физических нагрузок наиболее подвержены студенты-отличники, тогда как психоэмоциональная сфера страдает преимущественно у ребят со средней успеваемостью», - добавила эксперт.