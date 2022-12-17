Заболеваемость гриппом и ОРВИ в 8 раз превысила средние показатели в югорском городе

В Нягани заболеваемость гриппом и ОРВИ в 8 раз превысила средний многолетний уровень. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в своем телеграм-канале.

«Эпидемиологическая обстановка в городе продолжает ухудшаться. На сегодняшний день заболеваемость превышает средний многолетний уровень в восемь раз, этот рост касается всех возрастных групп», - написал мэр.

Карантин для школьников в Нягани продлили еще на неделю. Учащиеся 1-8 и 10 классов до 23 декабря продолжат учебу дистанционно. Ученики выпускных 9 и 11 классов учатся в очном формате.

Также вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, в особенности с участием детей. Ранее запланированные елки и утренники пройдут с соблюдением норм защитного протокола: детские потоки будут разведены, а работники сферы культуры предпримут меры для обеспечения санбезопасности.