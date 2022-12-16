В Октябрьском и Кондинском районах ХМАО запустили новые зимники и ледовые переправы

В Октябрьском и Кондинском районах Югры открыли новые автозимники и ледовые переправы. Об этом сообщили в телеграм-канале АО «Северавтодор».

Как говорится в сообщении организации, «с 16 декабря 2022 года введены в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги и ледовые переправы». Список открытых зимних дорог следующий:

Октябрьский район:

автозимник «п. Октябрьское - с. Большой Камень» 22,360 км с ледовой переправой через р. Кормужиханка грузоподъемностью 20 тонн;

автозимник «с. Большой Камень - п. Большие Леуши» 69,338 км;

автозимник «Подъезд к с. Большой Атлым» 39,349 км с ледовыми переправами через р. Большой Атлым и р. Малый Атлым грузоподъемностью 20 тонн;

автозимник «п. Большие Леуши - п. Карымкары» 7,640 км;

автозимник «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный» 54,129 км.

Кондинский район: