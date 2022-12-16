110 новых случаев коронавируса выявили в ХМАО за сутки

110 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в 20 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 34 – в Сургуте, 19 – в Ханты-Мансийске, 11 – в Когалыме. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 7 новых заболевших.

«В структуре клинических проявлений у 1 человека клиническая картина заболевания отсутствовала (бессимптомное течение), клинические проявления ОРВИ установлены у 108 человек, диагноз «пневмония» поставлен 1 заболевшему», – отметили в окружном Роспотребнадзоре.

Среди детей выявлено 9 случаев ковида, среди рабочих – 22 случая, среди служащих – 26, среди медицинских работников – 9, среди пенсионеров – 26. В категории «прочие» установлено 18 случаев. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 252 712.