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В Нягани открыли новый приют для животных

Мэр Нягани открыл приют для бездомных животных

В Нягани открыли новый приют для животных
Фото: unsplash.com

В Нягани открыли новый приют для содержания бездомных животных. Строительство объекта состоялось в рамках проекта инициативного бюджетирования. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Ямашев.

«Приют рассчитан на 150 голов животных, из них: 40 – содержание в вольерах, расположенных на улице, карантинная зона, 70 - в помещении, короткошерстные животные, щенки, а также животные, прошедшие ветеринарные манипуляции, 60 стерилизованных, кастрированных собак будут находиться на территории приюта», – написал глава Нягани.

Строительство приюта началось еще в 2021 году и завершилось в конце ноября текущего года. Общая площадь объекта составляет 576 кв.м.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 195, комментариев: 0
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