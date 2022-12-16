Четырех югорчан признали лучшими молодыми предпринимателями ХМАО

Бизнесмен из Сургута Руслан Рахимов получил главный приз конкурса «Молодой предприниматель Югры-2022». Члены жюри высоко оценили его цветочный супермаркет «Дом цветов», сообщается на сайте окружного правительства.

Руслан победил в номинации «Бизнес в сфере торговли». Преимуществом бизнесмена стал сервис: «Дом цветов» работает круглосуточно, а кроме флористов в салоне есть администраторы.

Конкурс «Молодой предприниматель Югры» проводится ежегодно региональным фондом поддержки предпринимательства «Мой Бизнес». Его участниками становятся молодые бизнесмены и самозанятые в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году на конкурс заявились 132 предпринимателя, 70 из них преодолели предварительный отбор.

Звание «Лучший молодой предприниматель Югры» получили четверо югорчан в разных номинациях, еще пятеро бизнесменов стали победителями спецноминаций. Общий призовой фонд составил 550 тысяч рублей.