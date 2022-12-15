Utair запускает новые рейсы: из Сургута в Челябинск, из Нижневартовска в Екатеринбург и Томск

Авиакомпания Utair запустит новые рейсы из югорских городов в 2023 году. Улететь из Сургута можно будет в Челябинск, из Нижневартовска - в Екатеринбург и Томск.

С 8 января Utair приступит к выполнению полетов из Сургута в Челябинск. Самолеты будут летать между городами по средам и воскресеньям. Вылет из Сургута в 13:10, из Челябинска — в 16:50. Время в полете составит менее трех часов, сообщили в пресс-службе компании.

Также с 8 января Utair начнет выполнять полеты из Нижневартовска в Екатеринбург и Томск. «Данные маршруты входят в перечень субсидируемых. Софинансирование перевозчику (в размере 50%), как сообщили ранее в Росавиации, окажут из бюджета Югры», – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Рейсы из Нижневартовска в Екатеринбург будут выполняться по воскресеньям (вылет в 16:10) и средам (вылет в 18:50), в Томск – по воскресеньям (вылет в 8:50) и средам (вылет в 12:55).

«Продолжая развивать связь Югры с Уралом, запускаем прямые перелеты между двумя регионами. Кроме того, осенью мы уже включили в расписание рейс Ханты-Мансийск — Челябинск. По запросам жителей Югры будем планировать открытие новых направлений», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.