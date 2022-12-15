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​В Югре лесничего поймали на махинациях с лесом

В Югре осудят лесничего за служебный подлог

​В Югре лесничего поймали на махинациях с лесом
Фото: pixabay

В ХМАО перед судом предстанет сотрудник Советского лесничества. Он обвиняется в совершении служебного подлога, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в 2022 году лесничий, в обязанности которого входила организация приемки работ по охране, защите и воспроизводству лесов, принял работы у организации, которая занималась лесовосстановлением. Работы проводились на загрязненном нефтью участке.

«Как показала прокурорская проверка, объем фактически высаженных лесных культур, указанных в акте приема выполненных работ, не соответствовал проекту лесовосстановления. При этом обвиняемым намеренно скрыты нарушения проектных показателей и подписан подложный акт о приемке выполненных работ», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 150, комментариев: 0
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