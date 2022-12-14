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​В Югре сотруднику компании не платили зарплату 4,5 года

В ХМАО осудят работодателя, который не платил сотруднику зарплату 4,5 года

​В Югре сотруднику компании не платили зарплату 4,5 года
Фото: pixabay

В ХМАО после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Установлено, что компания «Нефтестройальянс» не платила зарплату сотруднику в период с мая 2018 года по ноябрь 2022-го. Долг перед работником составил более 800 тысяч рублей.

Следователи возбудили в отношении гендиректора компании уголовное дело по статье о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

«Также в целях восстановления нарушенных прав работника прокурор города внес директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность перед работником частично погашена на сумму более 150 тыс рублей», - добавили в пресс-службе окружной прокуратуры.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 135, комментариев: 0
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