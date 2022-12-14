Двое жителей Дагестана предстанут перед судом в ХМАО за убийство 10-летней давности

В ХМАО перед судом предстанут двое жителей Дагестана за преступление 10-летней давности. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка и истязании, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Убийство, по данным следствия, произошло в октябре 2011 года в одном из домов вагонообразования «Дустлик» в Нягани. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с местным жителем нанесли ему множество ударов в область головы стеклянной бутылкой и металлическим предметом. После того, как потерпевший потерял сознание, они вынесли его в лес, где нанесли не менее 13 ударов ножом в жизненно важные органы. После этого обвиняемые расчленили труп и уехали из Югры.

Задержать преступников удалось лишь в октябре 2021 года. В ходе расследования уголовного дела раскрылись и другие факты преступления, совершенные ими в отношении несовершеннолетней падчерицы одного из обвиняемых.

Мужчины находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд ХМАО для рассмотрения по существу.