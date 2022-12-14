16+
Логотип Сиапресс
USD  63,2120   EUR  66,7017  

Новости

Больше новостей
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

Югорчанин проглотил грамм мефедрона, чтобы его не задержала полиция

Судимый житель Лангепаса пытался спастись от задержания, проглотив сверток с наркотиками

Югорчанин проглотил грамм мефедрона, чтобы его не задержала полиция
Фото: pixabay

Дважды судимый житель Лангепаса проглотил сверток с граммом мефедрона, когда его пытались задержать полицейские.

По информации пресс-службы МВД региона, силовики во время патрулирования улицы Дружбы Народов возле магазина встретили горожанина с наркотиками. Лангепасец не нашел ничего лучше, как проглотить их. Мужчину доставили в больницу, где из него извлекли сверток с запрещенкой.

«В Лангепасе возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков. Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в МВД Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:42, просмотров: 260, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Предприниматели из Сургута заняли 10 призовых мест на «вкусной» выставке 860
  2. ​В Сургуте определили места для запуска новогодних фейерверков 744
  3. В Пыть-Яхе задержали мужчину, который 15 лет был в федеральном розыске 723
  4. ​На капремонт Викуловской поликлиники выделено более 95 млн рублей 694
  5. ​Александр Моор и Светлана Радионова посетили тюменский мусоросортировочный завод 673
  6. ​В Тюменской области создают условия для привлечения молодых медработников на село 639
  7. ​Что говорят будущие жители о квартале «Булгаков», что строится в 30 микрорайоне Сургута 638
  8. ​В Тюменской области запускают масштабный проект адаптации людей с ОВЗ 616
  9. ​Обновленные кинозалы откроются в тюменских поселках 591
  10. ​Строительство социальных объектов в Тюменской области идет по плану 554
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 3875
  2. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 2553
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2404
  4. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 2166
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2152
  6. ​Это ошибка 2109
  7. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2108
  8. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 2100
  9. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 2050
  10. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 2038
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5556
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5284
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4697
  4. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4539
  5. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4528
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4463
  7. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4453
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 4234
  9. ​Не прелесть ли? 4083
  10. OBI уйдет из Сургута, но позже 3875

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика