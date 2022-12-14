Югра заняла седьмое место в рейтинге регионов по числу заболевших гриппом и ОРВИ

Югра стала седьмой среди регионов России по уровню заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте федерального Роспотребнадзора.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях», – говорится в сообщении.

Уточняется, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель.

«Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время - 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B», - уточнили в ведомстве.