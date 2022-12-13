В больнице ХМАО врачи спасли ребенка, который проглотил батарейку

Врачи Пыть-Яхской окружной клинической больницы спасли ребенка от возможного летального исхода. Медики извлекли из пищевода малыша плоскую круглую батарейку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Батарейки относятся к агрессивным инородным телам из-за того, что могут вызвать в месте прилипания локальный химический ожог, когда батарейка вступает в контакт с влажными слизистыми оболочками, и в связи с этим возможна перфорация. Поэтому, чем дольше опасный предмет находится внутри, тем больше вероятность перфорации и последующего повреждения близлежащих внутренних органов. Конкретно у нашего маленького пациента батарейка застряла в пищеводе, что грозило перфорацией пищевода, медиастинитом — это смертельное осложнение. Реагировать в таких случаях нужно моментально», – отметил заведующий хирургическим отделением больницы Денис Крапивин.

Врачи извлекли инородное тело из пищевода малыша под общей анестезией. В настоящее время ребенок выписан домой, но еще некоторое время будет находиться под наблюдением участкового педиатра.