В ХМАО отмечают стабильность социального благополучия населения

Югра заняла пятое место в федеральном рейтинге по социальному благополучию. Причем округ продемонстрировал стабильность средней ежемесячной зарплаты к стоимости жизни по сравнению с прошлым годом, заявили в «Известиях» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества «Индекс социального благополучия регионов».

«Несколько регионов продемонстрировали стабильность по критерию социального благополучия населения, сохранив те же позиции. Это ЯНАО, ХМАО, Мурманская, Московская, Томская и Курская области, а также республики Татарстан и Хакасия», – рассказал глава ФоРГО Константин Костин.

Отметим, что ЯНАО возглавил топ социально благополучных регионов. Также в первую десятку вошли НАО, Сахалинская область, Чукотка, Москва, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия.

В целом, с начала года в регионах незначительно выросла средняя стоимость жизни, зарплата по стране также увеличилась.