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​Югорчане смогут купить билеты на поезд почти за полцены

РЖД устроили распродажу билетов в купе на новогодние праздники со скидками до 40%

​Югорчане смогут купить билеты на поезд почти за полцены
Фото: pixabay

РЖД запустили распродажу билетов в купе на новогодние праздники со скидками до 40%. Акция распространяется на вагоны купе. Купить билеты можно до конца месяца. Всего в акции участвует почти 120 маршрутов по всей стране, сообщается на сайте компании «Российские железные дороги».

«Акция «Новогодняя скидка 40%» действует при покупке билетов на поезда, курсирующие по более чем 70 внутрироссийским направлениям. Полный список поездов, участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Акции», - говорится в сообщении.

«Есть среди них и поезда, отправляющиеся из Нижневартовска либо направляющиеся в наш город. Скидка распространяется на поезда, которые отправляются 30 и 31 декабря», - пишет телеграм-канал «Нижневартовск | Официально».

В числе направлений, участвующих в акции, - Сургут - Екатеринбург. Купить билет сегодня можно за 4 507 рублей, а в последний день уходящего года приобрести билет в купейный вагон получится за 3 742 рубля, пишет «Вестник Сургутского района». Билет на поезд Нижневартовск - Новокузнецк 31 декабря обойдется в 4 154 рубля, тогда как на ближайшие даты по отправлению билет стоит от 9 296 рублей.


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Сегодня в 18:05, просмотров: 56, комментариев: 0
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