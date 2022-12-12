Ограничения скорости ввели на югорских трассах из-за ветра и метелей

В ХМАО на нескольких участках дорог ввели ограничения из-за плохой погоды. Скорость движения ограничили для всех видов транспорта на двух трассах: «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» и «Иртыш», сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер и метель), на участке автодорог "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск" с 846 по 953 км и ”Иртыш” с 0 по 72 км в Ханты-Мансийском районе ограничен скоростной режим движения для всех видов транспорта до 70 км/ч», - говорится в сообщении.