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Пожарные сохранили имущество югорчан на сумму свыше 419 миллионов рублей

Огнеборцы из ХМАО ликвидировали 31 пожар и спасли девять человек за неделю

Пожарные сохранили имущество югорчан на сумму свыше 419 миллионов рублей
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Югре о ликвидировали 31 пожар на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла стать рекордной с начала осени – более 419 миллионов рублей. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

«Объектами возгораний в 31 случае стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 10 транспортных средства. За прошедшую неделю пожарные спасли 9 человек, к сожалению 3 погибли», – отметили в ведомстве.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. В зимний период, причинами возгораний чаще всего становятся неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов, а также неисправность бытовой техники.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 184, комментариев: 0
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