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78 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в ХМАО

За сутки от ковида излечился 81 югорчанин

78 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в ХМАО
Фото: unsplash.com

78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в 22 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 20 – в Сургуте, 13 – в Ханты-Мансийске, 5 – в Советском районе. Всего 252 361 случай был зарегистрирован в ХМАО за всю пандемию.

«На момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомное. Контакт установлен в 78 случаях», – рассказали в оперштабе региона.

За весь период от COVID-19 умерли 2 595 жителей округа. За сутки излечился 81 человек, за весь период пандемии – 248 972 югорчанина.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 73, комментариев: 0
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