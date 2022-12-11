За сутки от ковида излечился 81 югорчанин

78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в 22 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 20 – в Сургуте, 13 – в Ханты-Мансийске, 5 – в Советском районе. Всего 252 361 случай был зарегистрирован в ХМАО за всю пандемию.

«На момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомное. Контакт установлен в 78 случаях», – рассказали в оперштабе региона.

За весь период от COVID-19 умерли 2 595 жителей округа. За сутки излечился 81 человек, за весь период пандемии – 248 972 югорчанина.