К 25 декабря в ХМАО откроются более 2000 км ледовых переправ и зимников

С 25 декабря в Югре откроют автозимники и ледовые переправы. Они обеспечат доступ в отделенные населенные пункты региона примерно до конца апреля следующего года. Общая протяженность дорог составляет 2461,35 км, включая 23,53 км ледовых переправ.

«Новые участки автозимников появятся в Березовском районе: Игрим – Светлый (57 км) и Хулимсунт – Агириш (157 км). Сейчас специалисты ведут работы по проминке трасс и послойному намораживанию льда на переправах», – указано в сообщении пресс-службы властей региона.

Напоминаем, до ввода в эксплуатацию и официального открытия, выезд на автозимники и ледовые переправы запрещен. Лед еще не имеет достаточной толщины. За нарушение ждет административная ответственность и штрафы.