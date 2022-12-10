В Югре оштрафовали предпринимателей, которые завышали цены на крупы и сахар

В Кондинском районе оштрафовали 13 предпринимателей и юридическое лицо за завышение предельной стоимости товаров первой необходимости. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«В перечень товаров, превышающих предельный размер надбавок к ценам, вошли: рыба, макаронные изделия, масло сливочное, масло подсолнечное, молочные продукты, крупы, овощи, фрукты, сахар и другие», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отметим, что для должностных лиц за правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет. Юрлиц могут оштрафовать на сумму полученной выручки в двукратном размере за каждый проданный товар с нарушениями.