Губернатор Югры вручила награду своему предшественнику на посту

Наталья Комарова в преддверие 92-й годовщины образования Югры вручила премию «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» своему предшественнику на посту – первому губернатору автономного округа Александру Филипенко. «Югорчане помнят вас, любят и высоко ценят все, что было сделано для развития региона, каждого югорчанина вашей командой специалистов во главе с вами. В преддверии дня рождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры особенно почетно вручить вам этот знак», – сказала Наталья Комарова Александру Филипенко.

«Для нас не было проблем, недостижимых целей – мы все могли. Регион осваивали 30 миллионов человек. Спасибо огромное всем за то, что делали и делают, за память, которая осталась. Для меня лучшие годы жизни – это Югра. Люблю всех югорчан», – цитирует ответное слово первого губернатора Югры департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Александр Филипенко руководил Югрой с 1991 по 2010 год. Уже в 2002 году он стал почетным жителем Ханты-Мансийского автономного округа, а также получил несколько государственных наград. Нынешняя премия «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» – одна из самых статусных региональных наград.