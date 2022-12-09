​Аргентина и Оман вошли в число самых редких направлений для новогодних путешествий у россиян

Наименьшей популярностью среди россиян для новогодних путешествий пользуются страны Латинской Америки и Ближнего Востока. На эти направления приходится всего 0,1% от всех поездок пользователей сервиса в праздничный сезон, сообщили РБК в пресс-службе сервиса по планированию поездок «Яндекс Путешествия».

Согласно проанализированным данным о бронированиях, наименьшим спросом пользуются Аргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу. В десятку редких маршрутов также входят Япония, Тунис, Ливан, Алжир и Филиппины.

Причина низкого интереса, по оценке аналитиков, заключается в высоким затратах, с которыми путешественникам приходится сталкиваться. Речь идет как о временных, так и о финансовых затратах. К этому добавляется низкий уровень осведомленности клиентов об этих направлениях.

В список самых популярных стран у россиян на новогодние праздники вошли Таиланд, Индонезия и Вьетнам. Среди отечественных направлений лидируют Сочи, Москва, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград.