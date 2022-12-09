В Мегионе нашли серийного вора спиртных напитков

Накануне полиция Мегиона задержала безработного 43-летнего местного жителя, который похитил 17 бутылок алкоголя. Оказалось, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления.

«В общей сложности злоумышленник вынес из магазинов 17 бутылок крепкого алкоголя на общую сумму порядка 8 тысяч рублей. В признательных показаниях фигурант пояснил, что планировал перепродать похищенное, а вырученные деньги потратить на собственные нужды», – рассказали в пресс-службе в УМВД России по Югре.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.