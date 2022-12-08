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В ХМАО будут награждать знаками «Герой Югры» и «Заслуженный труженик Югры»

В Югре утвердили новые наградные знаки

В ХМАО будут награждать знаками «Герой Югры» и «Заслуженный труженик Югры»
Фото: Дума Югры

В ХМАО утвердили знаки «Герой Югры» и «Заслуженный труженик Югры». Постановление об этом подписал председатель думы региона Борис Хохряков.

Знаком «Герой Югры» будут награждать граждан за героические и социально значимые поступки, получившие общественное признание в автономном округе и за его пределами. Также правом внесения ходатайств о награждении знаком «Герой Югры» наделяются руководители некоммерческих организаций, зарегистрированных в муниципальных образованиях автономного округа.

Знаком «Заслуженный труженик Югры» – граждан за многолетний добросовестный труд, направленный на благополучие и процветание автономного округа, проработавших в Югре 35 и более лет для мужчин, для женщин – 30 и более лет на дату представления к награждению.

Кроме того, закон предусматривает возможность посмертного награждения знаком «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой».

«Я считаю, это справедливое, своевременное и важное решение, – отметил председатель думы ХМАО Борис Хохряков. – На территории автономного округа много достойных граждан, которым могут быть присвоены эти звания. Стоит отметить, что практика награждения граждан за многолетний добросовестный труд предусмотрена более чем в 17 субъектах Российской Федерации».


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Сегодня в 15:52, просмотров: 39, комментариев: 0
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