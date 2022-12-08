57 новых случаев коронавируса выявили в Югре за сутки

В 15 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 57 новых случаев коронавируса. Из них в Сургуте - 11, Нижневартовске - 9, Нягани и Березовском районе - по 6, Нефтеюганске и Урае - по 5. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 4 новых заболевших.

«На момент выявления у 53 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомное», - уточнили в оперативном штабе.

Выздоровели за сутки 75 человек, за весь период пандемии – 248 690 югорчан. Умерли за весь период 2 594 пациента.