Спасатели призвали югорчан помнить о технике безопасности при запуске салютов

В преддверии Нового года в «Центроспас-Югории» напомнили, что использование пиротехники (петард, хлопушек и салютов) может не только приносить радость, но и приводить к несчастным случаям. Такое происходит, если запускать фейерверки в состоянии опьянения и пренебрегать техникой безопасности.

Специалисты учреждения подготовили список правил, как правильно выбирать и безопасно запускать салюты:

- покупайте пиротехнику в специализированных магазинах, где есть необходимые документы (заключение СЭС и надзорных органов пожарной охраны), а товары имеют описание на русском языке и срок годности;

- не все новогодние фейерверки одинаковы в обращении. До их запуска важно ознакомиться с инструкцией;

- не допускайте использования пиротехники детьми;

- До запуска храните пиротехнику в сухом прохладном месте подальше от источников огня и газовых приборов;

- если фейерверк не сработал, ни в коем случае не стоит пытаться его «реанимировать». Батарея, петарда или салют могут сработать в руках;

- Не запускайте фейерверки после употребления алкогольных напитков. В состоянии опьянения многие игнорируют правила безопасности в обращении с салютами.