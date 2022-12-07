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​Наталья Комарова посетила спасателей, работающих в Нижневартовске, и встретилась с жителями пострадавшего дома

Губернатор Югры в Нижневартовске занимается проблемами пострадавшего от взрыва дома

​Наталья Комарова посетила спасателей, работающих в Нижневартовске, и встретилась с жителями пострадавшего дома
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова работает в Нижневартовске. В программе главы региона – встреча со спасателями, которые завершили разбор завалов дома, пострадавшего от взрыва газового баллона, а также разговор с семьями, которые жили в этом доме и теперь вынуждены переселяться.

Замминистра МЧС Анатолий Супруновский рассказал губернатору, что работа на завалах завершена, причем быстрее, чем планировалось изначально. К сожалению, погибших действительно оказалось восемь, из них четверо – несовершеннолетние. Медики занимаются пострадавшими, а гражданские власти сосредоточились на помощи тем, кто потерял близких и свой дом.

«Территория вокруг здания оцеплена, подъезды закрыты. В случае необходимости в сопровождении сотрудников МЧС и полиции жильцы имеют доступ к квартирам. Проводится подготовка к мероприятиям по оценке состояния здания. Дом временно отключен от систем водоснабжения и отопления, – рассказал начальник Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона Игорь Фролов. – С жильцами соседних домов 4А и 8А проведены инструктажи о соблюдении техники безопасности в период аварийно-восстановительных работ на объекте. Также проверены подвальные помещения, коммуникации не нарушены, обрушения отсутствуют».

Встреча Натальи Комаровой с жителями дома началась с минуты молчания о погибших. Дальше обсудили многочисленные организационные вопросы. «В целях оказания помощи по восстановлению документов организован внеочередной прием пострадавших органами ЖЭУ и миграционного учета. В разрушенной части дома находятся 33 квартиры, от владельцев 14 из них поступили заявления на получение жилья в маневренном фонде. Одной семье вчера были выданы ключи, сегодня планируется предоставить жилье еще трем семьям», – цитирует главу Нижневартовска Дмитрия Кощенко департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

Губернатор отметила, что пока сложно говорить о судьбе всего дома, так как его предстоит подробно обследовать специалистам, и на основании этих данных будет приниматься решение о восстановительных работах. Тем, чьи квартиры восстановлению не подлежат, округ и муниципалитет выделят новое жилье. Отвечая на вопросы вартовчан, Наталья Комарова рассказала о мерах социальной поддержки пострадавших семей. Кроме выплат, к ним прикрепят социальных работников. «Пусть это будет один соцработник на 2-3 семьи, но все будут знать его контакты и иметь возможность обратиться в любое время по телефону, электронной почте, в мессенджерах», – поручила глава региона.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 168, комментариев: 0
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