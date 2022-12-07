В Югре зафиксировали 56 новых случаев ковида за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 56 новых случаев коронавирусной инфекции в 14 муниципалитетах. Ханты-Мансийск по-прежнему лидирует по заболеваемости. Так, в городе зафиксировали 17 зараженных. Чуть меньше в Сургуте – 13 случаев.

«На момент выявления у 54 человека наблюдались признаки ОРВИ, у одного обнаружена пневмония, у еще одного бессимптомное. За сутки излечились 126 человек, за весь период пандемии – 248 615 югорчан», – сообщили в пресс-службе правительства Югры.

За весь период от COVID – умерли 2 594 человек. За сутки в регионе летальные случаи не зафиксировали.

Напоминаем, ранее в Югре зарегистрировали 37 новых случаев ковида.