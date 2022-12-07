В Югре пересмотрят ограничения по продаже алкоголя

В Югре зафиксировали уменьшение числа нарушений общественного порядка после запрета продажи алкоголя во дворах жилых домов. В 2022 году жалоб насчитывалось чуть более 400, в 2020 – 556, в 2021 – 498, сообщили в «Ugra-News» со ссылкой на заместителя губернатора округа Романа Генкеля.

«С момента принятия закона депэкономики принимал меры по информированию об установленных ограничениях хозяйствующих субъектов. Некоторые предприниматели не привели свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. Были высказаны требования, предложения о пересмотре ограничений. 9 сентября состоялось обсуждение вопроса, где мы договорились о сборе предложений по совершенствованию закона. Данную работу мы завершили – поступившие обращения обобщили. Практически все они направлены не на повышение качества регулирования, а на полную, либо частичную отмену введенных ограничений», – отметил замгубернатора. Он также добавил, что за весь период действия закона только 229 торговых объектов приостановили свою деятельность. Оказалось, что количество открытых точек почти в полтора раза больше, чем закрытых с начала введения ограничений.

При необходимости в правительстве снова изучат вопрос о возможных изменениях в законодательство с учетом предложений, но уже весной 2022 года.