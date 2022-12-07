ДТП с двумя пострадавшими произошло в Сургутском районе ХМАО

ДТП с двумя пострадавшими произошло днем накануне, 6 декабря, в районе 58 км автодороги «Сургут - Нижневартовск» в Сургутском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 38-летний водитель Opel не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с «Ладой» и «Камазом».

«В результате автоаварии 39-летний пассажир «Opel» и 48-летний водитель грузового автомобиля получили травмы», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.