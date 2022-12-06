Югра вошла в лидеры по исполнению «строительных» нацпроектов в России

В России подводят итоги исполнения национальных проектов. Совещание президиума правительственной комиссии по региональному развитию на эту тему провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Участие в этом мероприятии приняла Наталья Комарова, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Ханты-Мансийский автономный округ является одним из лидеров в РФ по реализации национальных проектов и федеральных программ в области капитальных вложений», – прокомментировал Ирек Файзуллин. А Наталья Комарова привела серьезные цифры: по проекту «Расселение аварийного жилья» выполнение плана в Югре составило 225 процентов, что на 125 процентов превышает плановые показатели, установленные для нашего региона, и на 101 процент – средний показатель по регионам Российской Федерации, который составляет 124 процента.

«По вводу жилья плановое значение показателя в 868 тыс. кв. метров на 2022 год будет достигнуто, рисков нет. По проблемным объектам – с начала года исключены из реестра шесть объектов, восстановлены права 446 граждан. До конца 2022 года введем еще один объект», – рассказала глава региона.