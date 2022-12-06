В Югре прошел региональный этап конкурса «Лига лекторов»

В Югре прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лига лекторов» от российского общества «Знание». В нем приняли участие 15 популяризаторов науки, выступления которых были посвящены медицинской реабилитации, семейной политике, патриотического воспитания, развития мирового нефтегазового рынка, медиа, техник речи и подготовки публичных выступлений.

Но победительницей оказалась доцент высшей математики и информатики СурГПУ Светлана Мугалимова с лекцией «Бесконечная история бесконечного числа». Теперь ей предстоит выступление на федеральном уровне. Там лучшие 50 лекторов России будут отмечены и получат по 500 тысяч рублей на свои проекты, а также станут официальными лекторами общества «Знание».

В Сургуте, где прошло состязание популяризаторов науки, в состав жюри вошли директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики региона Елена Шумакова, зампредседателя Тюменской облдумы Галина Резяпова, депутат думы Югры Александр Сальников, медиаменеджер Владимир Бебех и хозяин площадки – гендиректор исторического парка «Россия – моя история. Югра» Виталий Малыхин.

«Несмотря на развитие СМИ, новых медиа, максимальное доверие и эффект дает коммуникация от человека к человеку. Губернатор поставила задачу сформировать команду лекторов из числа выпускников образовательных программ, участников проектов, которые реализует общество «Знание». В приоритете — направления, закреплённые в нашей региональной стратегии: развитие человеческого капитала, интеллектуальная экономика, качество жизни и здоровьесбережение», – прокомментировала итоги мероприятия Елена Шумакова.