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За самовыгул собаки в ХМАО можно получить штраф до 3000 рублей

В Югре утвердили новые правила по содержанию домашних питомцев

За самовыгул собаки в ХМАО можно получить штраф до 3000 рублей
Фото: unsplash.com

В Югре утверждены дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

В соответствии с ними запрещается:

  • выгул домашних животных в отсутствии контроля со стороны их владельца (самовыгул);
  • выгул домашних животных лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
  • содержание домашних животных в помещениях многоквартирных домов, не являющихся частями квартиры, и на придомовых территориях многоквартирных домов;
  • выгул домашних животных, относящихся к семействам псовых (за исключением собак), куньих, енотовых, без шлейки и поводка.

За нарушение вышеуказанных требований статьей 20.4 Закона автономного округа от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» предусмотрен штраф от 500 до 3 000 рублей. Штраф за повторное совершение правонарушения – от 2 000 до 5 000 рублей.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 225, комментариев: 0
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