Наталья Комарова подписала постановлении о выплатах семьям погибших и пострадавших в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление об оказании помощи семьям погибших и пострадавших при обрушении дома в Нижневартовске. Выплатить единовременную материальную помощь поручено региональному департаменту социального развития, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Размер выплат варьируется от 100 тысяч рублей до миллиона рублей:

Семьи погибших получат выплату в размере 1 млн рублей на каждого погибшего;

Семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы – 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего;

Семьи пострадавших, получивших травмы средней тяжести – 300 тысяч рублей на каждого пострадавшего;

Семьи пострадавших, получивших легкие травмы – 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего.

«Также депздраву и депсоцразвития Югры поручено обеспечить предоставление услуг по оказанию медицинской помощи, социальной и психологической реабилитации пострадавшим гражданам, а также семьям погибших в результате происшествия», - говорится в сообщении.

Обрушение в пятиэтажном доме по улице Мира в Нижневартовске произошло вечером 4 декабря. В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Официально признаны погибшими пять человек, три человека считаются пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело.