В Югре прошло заседание гостиной Евразийского женского форума

Югра в течение последних лет стала одной из крупных федеральных и даже международных площадок для обсуждения женского лидерства и влияния на социальные, экономические, политические процессы. Только недавно на базе Ханты-Мансийска завершилось обучение третьего потока образовательной программы «Женщина-лидер», а следом прошло заседание выездной гостиной Евразийского женского форума «Энергия ЕЖФ». В нем приняли участие представительницы России, Белоруссии и Индии, а модерировала мероприятие проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«В современном мире роль женщины постоянно растет. Женщины трудятся в областях образования и культуры, промышленности и сельском хозяйстве. Занимаются наукой и бизнесом, работают в исполнительных органах, органах местного самоуправления, – обратилась к коллегам Мария Афонина. – И наша общая задача – способствовать их дальнейшему духовному и профессиональному росту, создавать условия для полноценного включения женщин в стремительно меняющийся жизненный ритм».

Важно то, что даже в России, которая считается весьма патриархальной страной, общество готово к большему участию женщин в процессах управления. «В нашей стране 58 процентов граждан считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от гендера. 49 процентов относятся к этому нейтрально, то есть практически нет таких людей, которые не признают женского лидерства в какой-либо из сфер, – рассказала сенатор Совета Федерации и член Совета Евразийского женского форума Любовь Глебова. – Любая женщина умеет организовать сообщество. Каждый пятый опрошенный считает, что во всех сферах должно быть поровну руководителей. Женщина имеет очень ответственный и широкий взгляд. Я уверена, что сегодняшняя наша дискуссия сделает портрет женщины еще более понятным, обогатит портрет женщины тем опытом, которым обладают присутствующие в этой гостиной».

В этом году активную деятельность развернул Фонд общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров». Про него подробнее рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова: «Объединение сейчас переживает не самый хороший период из-за всех сложившихся ситуаций, но нас всех объединяет то, что даже в этот непростой период самой главной, ликвидной валютой, прежде всего, становится доверие. Те тысячи нитей, которые связывают наших участниц. Наша народная дипломатия позволяет продвигать женскую позицию в мире, мы сосредоточили усилия на базовых направлениях, которые объединяют всех нас: здоровая окружающая среда, возможности для занятости и самореализации женщин, а также всем, что связано с инвестициями в наших детей и молодежь, создании условий для раскрытия их талантов. Очень важно, чтобы появлялись направления, в которые мы будем вовлекать молодых людей. Мне кажется, что для нашего объединения важно, чтобы такие направления были».

Югра также активно включена в работу Арктического Совета, и там представители региона продвигают вопросы о самореализации женщин из числа коренных народов. Для них запускаются образовательные программы, которые можно проходить прямо на стойбищах, без отрыва от традиционного хозяйствования.

Еще один важный вопрос – вовлечение молодежи и детей в общественную работу и гражданскую дипломатию. Поэтому налаживается сотрудничество с Евразийским детским сообществом, в партнерстве с которым Югра провела конкурс эссе «Северные регионы. Возможности и перспективы». Его участницы расписывали свои идеи, касающиеся развития сфер IT, бизнеса, науки, спорта, креативных индустрий в наших северных территориях.

Онлайн-гостем мероприятия стала президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд. Она отметила, что губернатор Югры Наталья Комарова сыграла важную роль в укреплении международных связей и работе Евразийского женского форума. По ее мнению, в нынешнем глубочайшем кризисе международных отношений, следует не забывать о глобальных угрозах и вызовах, все еще нависающих над человечеством, и именно женщины способны напомнить об этой проблематике.

«Прежде всего, это вопросы защиты природы, климата, от которых зависит наше будущее. Здесь важно объединять усилия и ресурсы, сохранять сотрудничество, чтобы поддерживать существование человечества. Сегодня одной из серьезных проблем является продовольственный кризис, – отметила Пурнима Ананд. – Также большую угрозу несут вредные выбросы, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, которые являются источником кислорода, и так далее. Правительства разных стран должны брать на себя ответственность за решение этих проблем».

Представительница Индии, пользуясь случаем, пригласила делегацию Югры приехать в гости и совместно высадить деревья очередного «Сада дружбы» (их в ходе международного сотрудничества женского форума появилось уже с десяток по всему миру).

Нельзя было пройти мимо завершившейся недавно программы «Женщина-лидер», уральский этап которой провела Югра. Ее выпускницы сейчас реализуют около 120 общественно-значимых проектов. В итоге участницы дискуссии пришли к выводу о том, что главными чертами современной женщины-лидера стали ответственность и вдохновение, наполненность женщин эмоциями, доверие, наставничество, творчество и креатив, сила, точность, чувство времени, экологичность, единство, правда и любовь. «Широта нашей ответственности — это основа активности и лидерских качеств каждой женщины. Я уверена, что сегодняшняя дискуссия в нашей гостиной обязательно сделает портрет женщины-лидера еще более понятным и обогатит его опытом участниц», — резюмировала Любовь Глебова.