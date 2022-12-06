За сутки в Югре произошло семь ДТП с пострадавшими

Накануне, 5 декабря, в Нижневартовске произошло ДТП, в котором пострадал 52-летний мужчина. По предварительной информации, водитель «Nissan» не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Toyota».

«63-летний водитель, управляя транспортным средством «Nissan», двигаясь по ул. Авиаторов г. Нижневартовска, при выезде на дорогу с прилегающей территории, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Toyota», под управлением 52-летнего водителя. В результате происшествия водитель «Toyota» получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за вчерашние сутки в округе зарегистрировали семь ДТП, в которых семеро получили травмы.