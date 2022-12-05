Более 5 миллионов рублей перевели югорчане на счета мошенников за выходные

За минувшие выходные мошенники заработали на доверчивых жителях ХМАО свыше 5 млн рублей. На уловки аферистов попались 26 югорчан, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Югорчане все также верят призрачным сотрудникам банка, сотрудникам правоохранительной системы, ведут переговоры с «продавцами» на различных сайтах», - отметили в пресс-службе.

Так, жительница Пыть-Яха решила подзаработать на биткоинах и вложила в них свои накопления и кредитные средства. Всего она потеряла более 115 тысяч рублей. А в Нягани школьница перевела 4 тысячи рублей мошенникам с бабушкиной карты. Девочка поверила, что сможет получить таким образом выигрыш в размере до 300 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.